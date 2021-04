Aveyron : un mineur vole un véhicule de gendarmerie

et AFP

publié le 31/03/2021 à 21:43

Le jeune homme était déjà connu des services de police. Le parquet de Rodez a indiqué ce mercredi 31 mars qu'un mineur a été mis en examen et placé en détention provisoire pour refus d'obtempérer, vol et violences après avoir dérobé un véhicule de gendarmerie dans l'Aveyron et blessé l'un des militaires qui tentait de s'interposer.

La scène s'est déroulée dans la nuit du 20 mars, sur la commune de Palmas d'Aveyron. Les gendarmes interviennent pour une sortie de route. Deux mineurs se trouvent dans une voiture accidentée, le plus jeune tente de s'enfuir et s'empare du véhicule des forces de l'ordre. Dans sa fuite, il percute légèrement l'un d'entre eux.

La fourgonnette est finalement retrouvée devant une ferme. Le mis en cause, défavorablement connu des services de justice, a été interpellé quelques jours plus tard à Toulouse, d'où il est originaire. Au cours de son audition, il a affirmé qu'au moment des faits, il se dirigeait vers la Lozère où il devait récupérer de l'argent, a précisé le parquet sans donner plus de détails.