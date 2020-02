Aveyron : sans héritier, il lègue 14 millions d'euros à son village

publié le 31/01/2020 à 16:12

Un homme originaire de Montézic, tout petit village de l'Aveyron, peuplé de moins de 300 habitants, a légué toute sa fortune à sa commune lorsqu'il est mort fin 2018. Il n'avait aucun héritier et a offert 14 millions d'euros aux Asimonsiens (gentilé des habitants de Montézic) avec une seule demande en contrepartie.

Cet homme, qui s'appelait Bernard Milhau, a simplement demandé dans son testament que sa commune fleurisse sa tombe pendant 20 ans et continue "d'œuvrer pour le besoin des gens de Montézic", comme l'a rapporté La Dépêche.

Ce geste d'une générosité extrême a surpris tous les Asimonsiens et surtout le maire René Lavastrou, qui n'a jamais croisé cet homme, et n'en n'a même jamais entendu parler. "Ce fut une grosse surprise. Quand on ne connaît pas la personne, on s'interroge", a-t-il ainsi déclaré lors de ses vœux, en apprenant l'heureuse nouvelle à ses administrés.