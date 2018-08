publié le 18/08/2018 à 16:47

"Ce n'était pas un voyou, c'était un garçon qui travaillait, il menait une vie normale. Il avait juste des problèmes de permis", avait déclaré Me Olivier Lambert à propos du jeune homme de 26 ans, dont il était l'avocat avant sa mort. Après la décès du jeune automobiliste de 26 ans tué par un policier mardi 14 août, ses proches organisent une marche blanche samedi 25 août afin de lui rendre hommage.



Elle débutera à 14h à Vigneux-sur-Seine (Essonne), où le jeune homme a longtemps vécu, et se poursuivra à Draveil, en Essonne également, où il résidait. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime conduisait une voiture avec un défaut d'éclairage et avait pris la fuite après avoir refusé de se soumettre à un contrôle de police dans le centre de la capitale. Le policier, âgé de 23 ans, était monté à l'arrière du scooter d'un particulier passant par là et avait pris en chasse le conducteur de la voiture, qui s'était retrouvé bloqué rue Condorcet près de deux kilomètres plus loin dans Paris.

Le policier l'aurait alors sommé de descendre mais le jeune homme aurait fait marche arrière et percuté le scooter. Le fonctionnaire aurait tiré un coup de feu, blessant mortellement l'automobiliste au thorax. Il a été mis en examen jeudi 16 août pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l'autorité publique". La famille de la victime, qui va se porter partie civile, compte demander une requalification en homicide volontaire, a indiqué Me Olivier Lambert.