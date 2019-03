publié le 27/03/2019 à 06:58

Une vingtaine de personnes ont été interpellées après plusieurs expéditions punitives qui ont ciblé la communauté Rom ce mardi 26 mars. L'histoire est emblématique en cette période où les fake news circulent abondamment et sans aucun contrôle sur les réseaux sociaux.



En Seine-Saint-Denis, une rumeur, basée sur aucun fondement, court depuis le début du mois de mars selon laquelle la communauté organiserait des enlèvements d'enfants. Les conséquences pour les Roms sont, en revanche, bien réelles. À Clichy-sous-Bois, Bobigny, Aubervilliers ou encore Bondy, ses membres ont été la cible de violences.

Le directeur de la Sécurité Publique dans le département, François Léger, pointe la responsabilité d'internet : "Tout cela devient irrationnel et est fondé sur des faits totalement absurdes. Par exemple, un message circule actuellement sur les réseaux sociaux, précisant qu'il n'est pas une fake news et disant qu'il y a eu un enlèvement à Aulnay-Sous-Bois donc rendez-vous ce soir. Alors qu'il n'y a eu aucun enlèvement dans la ville ce week-end."

