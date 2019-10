publié le 06/10/2019 à 16:37

Un tragique accident. Une personne a trouvé la mort, et 17 ont été blessées, dont une est en "urgence absolue", lors de l'accident d'un car Flixbus ce dimanche 6 octobre sur l'autoroute A61 à Bizanet, au sud-ouest de Narbonne, selon un bilan "provisoire" de la préfecture de l'Aude. Ce dernier fait également état de "16 personnes en urgence relative et 12 personnes indemnes".

Le bus, appartenant à la compagnie Flixbus selon le nom apposé sur sa carrosserie. Il "s'est couché sur le côté pour une raison qu'il reste à déterminer" alors qu'il circulait peu avant 13h dans le sens Narbonne-Toulouse, avec à bord 30 personnes dont la conductrice, a précisé la préfecture dans un communiqué. Il effectuait la liaison entre Perpignan et Toulouse.

Plus de 10 véhicules du SDIS et 60 sapeurs pompiers, 2 hélicoptères avec équipes médicales et 10 gendarmes ont été engagés sur place, tandis qu'une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place. Le trafic a dans un premier temps été interrompu au niveau de l'accident et la préfecture a déconseillé d'emprunter le secteur.