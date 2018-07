et AFP

publié le 10/07/2018 à 20:10

Un commerçant a été tué lundi soir à la sortie de l'autoroute à Aubervilliers lors d'une attaque à main armée par des malfaiteurs déguisés en policiers. Ils lui ont dérobé 100.000 euros.



Vers 20h15, une voiture équipée d'un gyrophare de police force une camionnette à s'arrêter à la sortie de l'A86. À l'intérieur du véhicule, un commerçant qui tenait un stand d'art et d'artisanat à la Japan Expo qui a eu lieu jusqu'au dimanche 8 juillet au Parc des expositions de Villepinte.



Cinq hommes cagoulés et vêtus de gilets pare-balles siglés "police" descendent de la voiture. Ils braquent le marchand d'art, également mis en joue par deux hommes à scooter. La victime "a résisté et un projectile lui a sectionné l'artère fémorale", a indiqué une source policière à l'AFP. L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, est décédé dans la nuit dans un hôpital parisien.

Les malfaiteurs, décrits comme "chevronnés", ont pris la fuite après avoir dérobé une mallette qui contenait environ 100.000 euros, la somme gagné lors de ses ventes au salon. "L'attaque était audacieuse car à l'endroit où elle a eu lieu, au rond-point sous le pont autoroutier qui est souvent encombré, il y avait beaucoup de témoins mais ils ont cru à un contrôle de police comme on en voit dans les films", a expliqué une source. La Brigade de répression du banditisme est chargée de l'enquête.