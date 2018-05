Aubervilliers : trois jeunes écroués pour vols violents

publié le 06/05/2018 à 22:39

Trois jeunes, âgés de 19 à 21 ans, ont été mis en examen et écroués samedi 5 mai pour une série de vols avec violence dans le quartier chinois d'Aubervilliers. Selon le parquet de Bobigny, les suspects, soupçonnés d'avoir commis 16 vols violents, avaient été interpellés mercredi 2 mai dans cette commune de Seine-Saint-Denis.



Pour cause, Aubervilliers abrite la première plate-forme européenne d'import-export avec la Chine. "Depuis mars, le secteur des "grossistes" fait l'objet d'une recrudescence de vols avec violences. Les victimes sont notamment des membres de la communauté asiatique", a expliqué une source policière à l'AFP.

Le 27 mars au matin, quatre vols ont été commis avec un puissant scooter. Une enquête préliminaire avait alors été confiée au commissariat d'Aubervilliers. Face à cette soudaine recrudescence, le parquet de Bobigny a ouvert vendredi 4 mai une information judiciaire pour vols avec violences en bande organisée et association de malfaiteurs.



Un décès en août 2016

Une affaire loin d'être isolée. En août 2016, Zhang Chaolin, un immigré chinois de 49 ans, était décédé après une agression dans ce quartier. Sa mort avait entraîné une mobilisation massive de la communauté chinoise pour dénoncer le racisme et réclamer plus de sécurité. Un jeune mineur a été condamné fin 2017 à deux ans de prison ferme pour cette agression.



Les deux autres mis en cause, âgés de 17 et 19 ans lors des faits, seront jugés prochainement par la cour d'assises des mineurs. Ils avaient frappé leur victime avant de s'emparer de sa sacoche, qui ne contenait qu'un chargeur de portable et quelques bonbons.