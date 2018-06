Aubervilliers : on lui vole son téléphone et ses dents en or

Une agression aberrante. Un homme de 37 ans, qui marchait dans une rue d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), s'est fait agresser par plusieurs personnes, a-t-on appris samedi 30 juillet de sources policières. Après lui avoir dérobé son téléphone portable , elles se sont attaquées à ses dents en or . Les faits se sont déroulés vendredi vers minuit trente. La victime marche dans la rue quand "plusieurs individus" l'interpellent, pour lui voler son portable. S'apercevant qu'elle avait des prothèses dentaires en or, ils lui arrachent manuellement les couronnes , a indiqué une source policière. À noter que les agresseurs n'ont pas utilisé de pince.

et AFP

Aubervilliers : on lui vole son téléphone et ses dents en or

