publié le 04/07/2018

Le Soleil Levant arrive à Paris. La Japan Expo, rendez-vous immanquable pour les fans du Japon ouvre ses portes du 5 au 8 juillet prochain au Parc des Expositions de Villepinte. L'occasion de rencontrer des mangaka (auteurs de mangas), apprendre le japonais, mais aussi assister à des masterclass inédites avec les grands noms du milieu.



Des figures majeures de l'animation japonaise déambuleront dans les couloirs de Villepinte jusqu'au dimanche 8 juillet, entre deux conférences ou deux séances de dédicaces, pour le plus grand bonheur des féru(e)s de mangas, qui pourront également profiter de concerts ou de projections de films.

Mais quelles sont les animations à ne pas louper pour cette Japan Expo 2018 ? RTL Super fait le tour des rendez-vous pour vous permettre de profiter au mieux de votre Festival si vous êtes un(e) habitué(e), ou de savoir comment le découvrir si vous êtes néophytes.

1. La projection en avant-première de "L'Attaque des Titans : Le Rugissement de l'Éveil"

Le 7 juillet à partir de 18 heures, le public de la Japan Expo pourra assister à l'avant-première européenne du troisième film de la saga L'Attaque des Titans. Inspiré du manga éponyme de Hajime Isayama et de l'animé, la saga suit les aventures du jeune Eren qui veut à tout prix venger la mort de sa mère, dévorée par un titan. Ces créatures mangeuses d'hommes ravagent le monde depuis plus d'un siècle. Dans L'Attaque des Titans : Le Rugissement de l'Éveil, Eren poursuit son combat. Alors qu'il s'apprête à découvrir comment naissent les Titans, il se retrouve au cœur d'une sanglante bataille. Réussira-t-il à sauver l'humanité ? Le stress est à son comble.

2. Une rétrospective sur la saga "Yakuza" avec Daisuke Sato et Takaya Kuroda

Démarrée en 2005 en PS2, Yakuza (Ryû ga Gotoku) est rapidement devenue l'une des plus grandes sagas de jeu vidéo. Mêlant action et aventure, Yakuza permet aux joueurs et aux joueuses de plonger dans le monde de la mafia japonaise. Le personnage principal se nomme Kazuma Kiryu, ancien membre de la mafia qui enquête sur la disparition de son amie d'enfance. Le jeu alterne entre explorations des quartiers de la ville et combats de rue.



Le 6 juillet à la Japan Expo, les fans pourront rencontrer Daisuke Sato, le directeur artistique du premier jeu, réalisateur de Yakuza 3 et Takaya Kuroda qui double la voix de Kazuma Kiryu. L'occasion d'en savoir plus sur les coulisses de la saga et de poser vos questions à ces deux grands noms du jeu vidéo.

3. Le Cosplay Show

C'est un incontournable de la Japan Expo. Au cours de l'événement parisien, plusieurs personnes viennent déguisés en reproduisant les costumes de leurs personnages favoris, portant des cosplay. Plusieurs shows, dont le Cosplay Show, mettent en lumière les meilleures tenues de cette édition. Tout au long de l'événement, plusieurs animations sont organisées comme des masterclass où vous apprendrez à devenir un(e) pro du cosplay avec des ateliers centrés sur l'art de la photographie, la broderie mais aussi des conseils pour tenir un bugdet, lorsque vous souhaitez confectionner votre tenue.

4. La projection spéciale pour les 40 ans de "Space Adventure Cobra"

Le space-opera d'Osamu Dezaki passionne des générations depuis 40 ans. À l'occasion de son anniversaire, le public pourra assister à une projection de l'animé Space Adventure Cobra, le 6 juillet, mais aussi de visiter une exposition spéciale qui retrace toute l'oeuvre du mangaka [auteur de manga]. L'occasion de (re)découvrir le film qui a ensuite donné naissance à la série éponyme de 1982 et l'aventure de Cobra, aimé par Jane la chasseuse de primes, qui veut sauver sa sœur Catherine.

5. Prendre des cours de japonais

Vous avez toujours rêvé d'apprendre le japonais, mais vous ne trouvez ni l'argent, ni le temps ? Sachez que Julien Fontanier, connu pour sa chaîne YouTube Cours de Japonais, donnera des cours en public pendant la Japan Expo sur les scènes Nezumi et Sora. En plus des cours de japonais, la Japan Expo permet de découvrir toute la culture du Japon. Vous pourrez ainsi déguster des plats traditionnels et du saké ou apprendre l'art de vivre à la Japonaise avec des ateliers sur le shiatsu, la cérémonie du thé ou vous initier au mah-jong, un jeu traditionnel d’origine chinoise particulièrement apprécié au Japon.

6. Assister à des concerts

La Japan Expo, ce n'est pas que du manga, des cosplays et des jeux vidéo, mais aussi plusieurs manifestations musicales typiquement japonaises. Parmi elles, on peut noter les Tremplins J-music qui permettront de découvrir 4 groupes : Mirei (pop), Luv K Kraft -pop-rock), +A (airs gothiques) et Miura Ayme (rock, visual kei et cosplay). Sans oublier des spectacles de musiques traditionnelles avec Nozomi Kanda qui joue de la flûte shinobue, Gaho Takahashi (koto) et le groupe Satsumasendai Odori-daiko, spécialiste des percussions japonaises.

