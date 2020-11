Aube : une septuagénaire se retrouve coincée toute une nuit dans une tombe vide

publié le 15/11/2020 à 18:14

Elle se souviendra longtemps de cette mésaventure. Jeudi 12 novembre, en fin d'après-midi, une septuagénaire a fait une chute malencontreuse en se promenant dans le cimetière de la ville de Troyes, dans le département de l'Aube. Lorsqu'elle a voulu traverser entre les tombes pour rejoindre une allée, des dalles datant de 1942 posées sur un caveau ont cédé sous son poids.

Comme le rapportent nos confrères de L'Est éclair, cette femme, âgée de 77 ans, s'est ainsi retrouvée coincée dans une tombe vide creusée sur près de trois mètres. Elle n'a pu être secourue que le lendemain, en fin de matinée, après avoir passé 19 heures au fond du caveau.

"J’étais avec ma mère et mon ami Jean-Marc quand nous avons entendu des cris lointains. On a d’abord pensé que cela venait de la rue. Mais, en prêtant l’oreille, on a compris que quelqu’un avait besoin d’aide", raconte Monique, qui a prévenu le gardien du cimetière, avant que celui-ci alerte les secours.

La septuagénaire, consciente mais blessée, a été transportée peu après à l'hôpital. Cette dame vit seule, ce qui peut expliquer pourquoi personne ne s'est inquiété de ne pas la voir revenir dans la soirée de jeudi.