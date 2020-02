Moselle : une douzaine de tombes vandalisées dans un cimetière

et AFP

publié le 10/02/2020 à 02:51

Une douzaine de tombes vandalisées et un cercueil complètement ouvert. C'est la découverte faite par un riverain, samedi 8 février au matin, dans l'ancien cimetière de Yutz, commune de 16.000 habitants située en Moselle.

D'après les premières constatations, "il n'y a pas d'élément nous permettant de penser qu'il y a du racisme ou de l'antisémitisme derrière" ces actes, a relevé le parquet de Thionville, précisant qu'"un carré musulman (n'avait) pas été touché".

"Il n'y a pas de piste privilégiée", a poursuivi le parquet, ajoutant que "des investigations plus poussées seront menées en début de semaine prochaine". Une enquête pour "dégradations volontaires" a été ouverte par le parquet de Thionville et les investigations ont été confiées à la police. Selon France Bleu Moselle, la police scientifique doit se rendre à Yutz dans les prochains jours pour de nouveaux relevés.

Interrogé par la radio locale, le maire de la commune, Bruno Sapin, a fait part de sa stupeur. "Toute le monde est choqué (...) La plupart des tombes ont été seulement ouvertes, les panneaux des caveaux ont été déplacés, en revanche, il y en a une autre qui a été complètement ouverte, et à l'intérieur de la tombe, ils ont démonté la partie en marbre qui protège le cercueil et on a constaté que le premier cercueil sur le dessus a lui aussi été ouvert" a indiqué l'élu.