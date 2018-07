publié le 30/01/2017 à 10:22

Il pourrait être "l'homme au chapeau" filmé par les caméras de surveillance de l'aéroport de Zaventem le 22 mars 2016. Il est aussi soupçonné d'avoir joué un rôle actif dans la préparation des attentats de Paris et Saint-Denis même s'il n'était pas présent physiquement à Paris le soir du 13 novembre 2015.



L'OBS révèle que Mohamed Abrini, belgo-marocain de 32 ans, va passer environ 24 heures en France pour rencontrer l'un des six juges d'instruction chargés de l'enquête sur les attentats du 13 novembre et se voir signifier sa mise en examen. Un transfert qui a fait l'objet de longues tractations et qui va se dérouler sous haute sécurité. Il ne devrait pas dépasser 24 heures et aucun mandat de dépôt ne sera délivré contre le suspect selon les termes de l'accord signé entre Frédéric Van Leeuw, le procureur fédéral belge, et François Molins, le procureur de la République de Paris début janvier.

Deux justices différentes

Arrêté en Belgique le 8 avril dernier, Mohamed Abrini a depuis été placé en détention provisoire à la prison de Nivelles en Belgique. Il a grandi à Molenbeek et est un ami d'enfance des frères Abdeslam et d'Abdelhamid Abaaoud et s'était rendu en Syrie en 2015 avant de rejoindre Londres pour récupérer une grosse somme d'argent. Il a ensuite effectué plusieurs voyages entre Paris et Bruxelles accompagné de Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre.

Mais contrairement à lui, Mohamed Abrini ne refuse pas de s'exprimer devant les juges. Il sera aujourd'hui poursuivi par les justices de deux pays différents pour des faits similaires ce qui risque de compliquer la suite du processus judiciaire, une même personne ne pouvant être jugée deux fois par deux cours différentes pour les mêmes faits.