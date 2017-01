La justice belge a procédé à deux nouvelles inculpations dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre à Paris et à Saint Denis.

publié le 12/01/2017 à 11:03

Soupçonnés d'avoir participé aux attentats du 13 novembre 2015. Jeudi 12 janvier, la justice belge a décidé de procéder à deux nouvelles inculpations dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris qui avaient fait 130 morts et avaient été revendiqués par le groupe État islamique.



Il s'agit de Farid K. et de Meryem E. B. Interpellés mardi 10 janvier à Laeken dans l'agglomération bruxelloise, ils "sont soupçonnés d'avoir fourni à Khalid El Bakraoui de faux documents utilisés lors de la préparation des attentats de Paris", selon un communiqué du parquet fédéral. Khalid El Bakraoui est l'un des trois kamikazes qui s'étaient fait exploser lors des attentats de Bruxelles le 22 mars dernier. Des attaques perpétrées par la même cellule jihadiste que celle à l'origine du 13 novembre.



Farid K. a été inculpé "du chef de participation aux activités d'un groupe terroriste et de faux et usage de faux en écriture", puis a été incarcéré, a précisé le communiqué. De son côté, "Meryem E. B. a été inculpée de faux et usage de faux en écriture et remise en liberté moyennant le respect de conditions", a-t-il ajouté.

Déjà une vingtaine d'inculpations

Depuis novembre 2015, une vingtaine de personnes ont été inculpées dans le volet belge de l'enquête sur les attentats parisiens, préparés depuis la Belgique. Elles sont principalement suspectées d'avoir fourni un soutien logistique aux commandos du 13 novembre ou d'avoir aidé Salah Abdeslam, seul survivant des commandos, dans sa cavale de quatre mois.