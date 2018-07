et AFP

publié le 04/07/2018 à 11:40

Ils étaient dix à avoir été arrêtés dans un coup de filet antiterroriste. Deux d'entre eux ont été libérés sous contrôle judiciaire mercredi 3 juillet, dont le chef présumé, Guy S. Ils appartiennent au groupuscule d'ultra droite AFO (Action des forces opérationnelles), survivaliste, islamophobe et violent.



Le 24 juin, dix membres du groupuscule sont arrêtés, puis mis en examen quelques jours plus tard pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, après quatre jours de garde à vue. Les autorités redoutaient un passage à l'acte violent contre des musulmans en France. Quatre d'entre eux avaient été alors placés en détention provisoire et quatre autres avaient été libérés sous contrôle judiciaire.



Trente-six armes à feu et des milliers de munitions ont été retrouvées lors de perquisitions chez des suspects, y compris des éléments "entrant dans la fabrication d'explosif de type TATP", avait précisé le parquet, qui avait ouvert une enquête à la mi-avril.

Un groupe de militants violents dont Guy S. est considéré comme le leader. Il s'agit d'un ancien policier, désormais à la retraite. En avril dernier, Médiapart sortait déjà une enquête alertant sur la présence de militaires et policiers de plus en plus présents dans ce genre de groupuscules d'ultradroite.