Attaque à la gare du nord : l'assaillant était sous le coup d'une OQTF

Âgé d'une vingtaine d'années, l'homme d'origine libyenne était connu des services de police pour des faits de droit commun et faisaient l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Il serait arrivé en France il y a seulement trois ans.

Selon des sources concordantes à RTL, l'assaillant s'est pointé à la gare du nord vers 6 h 45, ce mercredi 11 janvier, et a donné entre une quinzaine et une vingtaine de coups de poinçon (une pointe artisanale) à un homme situé à l'entrée de la gare. Celui-ci a été transporté à l'hôpital en urgence absolue. Ensuite, des usagers de la gare ont tenté de le maitriser et ont également été blessés par des coups de poinçon. Au total, six personnes ont été blessées.

L'assaillant a finalement été pris d'assaut par les forces de l'ordre, qui ont fait usage de leurs armes pour le maîtriser. Transporté à l'hôpital, son pronostic vital est engagé.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "tentative d'assassinat", confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris. L'hypothèse terroriste "n'est pas privilégiée", a-t-on commenté auprès de l'AFP. Le Parquet national antiterroriste reste en observation, mais ne s'est pas saisi.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info