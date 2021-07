Assassinat de Kévin Chavatte : le "piège narcissique" qui a poussé ses meurtriers à passer à l'acte

Le samedi 2 juin 2018, le jeune Kévin Chavatte est tué de plusieurs coups de couteau, dans un parc de Mourmelon-le-Grand dans la Marne, alors qu'il se promenait avec son amie, Ariane. Pour toute la ville et ses habitants, c'est la sidération. Rapidement, les enquêteurs soupçonnent Damien, un camarade de Kévin, d'être impliqué dans ce meurtre.

Le jeune homme, très proche d'Ariane était jaloux de Kévin. Ariane et Damien, sans être des "amants" comme ils ont pu être présentés, entretenaient une relation compliquée. "Leurs parents, leurs amis vont dire à plusieurs reprises qu'ils étaient toxiques l'un pour l'autre", raconte Ombeline Mahuzier, procureure de Châlons-en-Champagne, dans cet épisode des Voix du Crime.

Les enquêteurs perquisitionnent alors le domicile du jeune garçon et y découvrent les preuves de son implication dans le meurtre : des vêtements tâchés du sang de Damien sont retrouvés et sa sœur reconnait que Damien lui a confié être le meurtrier de Kévin. Damien reconnaît rapidement les faits mais l'enquête met aussi en évidence le rôle d'Ariane.

Ils vont chacun finalement s'exalter un peu dans le miroir de l'image que l'autre lui tend Ombeline Mahuzier, procureure de Châlons-en-Champagne

Ariane est une jeune fille qui aime plaire et qui en joue pendant les soirées entre adolescents de Mourmelon. Mais peu à peu, sa nature manipulatrice transparait et ses amis et ses conquêtes l'apprécient de moins en moins. "Plusieurs adolescents vont s'en rendre compte et commencer à essayer de, si ce n'est dresser des barrières, rétablir un peu la réalité sur la personnalité d'Ariane, dont l'étoile au sein du groupe va pâlir petit à petit", explique la procureure. À partir de ce moment-là, Kévin commence lui aussi à s'éloigner.



Damien, lui, est l'opposé de Kévin. C'est un jeune homme solitaire et taciturne, qui a soif de reconnaissance. Il est passionné par l'armée et se rêve en soldat puissant et protecteur. "Lorsque Ariane lui parle de son besoin de protection, elle a besoin de rétablir un peu cette image de jeune fille, si ce n'est pure, en tout cas de jeune fille protégée, aimée par les autres. Et donc, ils vont chacun finalement s'exalter un peu dans le miroir de l'image que l'autre lui tend. Ils vont s'abîmer dans ce piège narcissique", analyse Ombeline Mahuzier.

Des mobiles propres à chacun

Même si les deux jeunes gens se nourrissent de l'image que leur renvoie l'autre, chacun d'eux est parfaitement conscient des faits qu'ils ont commis. Les expertises psychiatriques et psychologiques démontrent qu'il n'y a pas eu manipulation de la part d'Ariane sur Damien.

Les deux adolescents avaient ainsi chacun leurs propres mobiles. À ce titre, la justice les a condamnés à des peines similaires : 19 ans de prison pour Ariane et 18 ans pour Damien. "Ils ont tous les deux du sang sur les mains", conclut la procureure.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro des journalistes de RTL. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.





Deux fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue une affaire criminelle. Un podcast RTL.