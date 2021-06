Assa Traoré dénonce un acharnement contre son frère, Bagui

La cour d'assises du Val-d'Oise juge à partir de lundi les violences urbaines qui ont éclaté après le décès d'Adama Traoré en juillet 2016. Quatre hommes dont Bagui Traoré, donneur d'ordres présumé, sont accusés de tentatives de meurtre en bande organisée pour des tirs d'armes à feu au milieu des affrontements de rue qui ont suivi la mort de son frère Adama Traoré à la caserne de Persan, petite ville située à une trentaine de kilomètres au nord de Paris.

Depuis des années, sa famille dénonce un acharnement judiciaire en raison du combat mené pour faire la lumière sur la mort d'Adama Traoré, érigée en symbole des violences policières.

Ce combat est notamment mené par la sœur, Assa Traoré. "On est impatients de prouver que mon frère est innocent, explique-t-elle au micro de RTL. Il faut savoir que Bagui Traoré est en prison depuis plusieurs années et que le dossier est complétement vide. Il n'y a pas d'éléments à charge contre lui, et mon frère me dit qu'il n'a pas participé à tout ça."

Selon elle, Bagui Traoré "est en prison parce que c'est le frère d'Adama Traoré, c'est de l'acharnement de la part du système judiciaire, de vouloir mettre ses faits sur mon petit frère, Bagui Traoré".



"Adama est mort le 9 juillet 2016, poursuit elle, et aujourd'hui, c'est le petit frère qui est sur le banc des accusés face à plus d'une soixantaine de gendarmes." Assa Traoré assure qu'elle n'acceptera pas qu'on lui "enlève" son petit frère, un deuxième petit frère.