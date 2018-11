publié le 10/11/2018 à 03:14

C'est une insulte dont il risque de payer les conséquences. Un homme a été interpellé puis placé en garde à vue jeudi 8 novembre à Arras après avoir insulté Emmanuel Macron, rapporte La Voix du Nord. Le président de la République, qui a mené une "itinérance mémorielle" de plusieurs jours dans le cadre des commémorations du 11 novembre, s'offrait alors un dernier bain de foule avant de quitter la ville.



Selon le quotidien régional, l'homme, qui a entre 30 et 40 ans, aurait dit à Emmanuel Macron "Va t'faire égorger sale fils de p...", une insulte suffisante pour que des policiers le mettent à l'écart de la foule. Ils constatent alors que l'homme est en état d'ébriété et en possession de stupéfiants. Interpellé, il a été placé en garde à vue. Après un passage en cellule de dégrisement, l'homme a été entendu vendredi 9 novembre et, selon La Voix du Nord, il devrait être présenté au procureur en vue d'un rappel à la loi.

"L'itinérance mémorielle" n'a pas été de tout repos pour Emmanuel Macron, qui a été pris à parti par des Français en colère lors de ses nombreux bains de foule. Ils ont notamment reproché au chef de l'État l'augmentation du prix du carburant et la baisse de leur pouvoir d'achat. "Votre politique, elle est en train de nous détruire", lui a dit un habitant mardi 6 novembre à Verdun. "On subit vos réformes injustes", a-t-il ajouté. Pour les proches du président, Emmanuel Macron tient sa promesse d'écouter les Français.