publié le 19/11/2019 à 17:27

C'est l'arnaque du moment, et elle est en plein essor. Un hacker envoie un message sur votre mobile, et si vous cliquez sur ce lien, il peut se connecter à votre banque via son application. Le virus permet alors au hacker de siphonner tranquillement votre compte. Rien qu'au second semestre de cette année, les autorités ont répertorié 61.000 infections de ce type, soit une hausse de 40 % par rapport au mois de mars.

"C'est une très grosse préoccupation, confie sur RTL Serge Maitre, président de l'Association française des usagers des banques (AFUB). C'est le deuxième sujet de réclamation, de dénonciation que nous recevons. Cela vise des établissements qui sont l'objet de cyberattaques, c'est-à-dire d'attaques ciblées comme s'il y avait des raids."

"Ce sont les clients les victimes finales, explique Serge Maitre. Mais on voit bien au nombre de dénonciations de la clientèle que c'est telle ou telle banque qui est visée. Concrètement, cela laisse l'usager sans moyen, parce que c'est une fraude très sophistiquée."



Que faire si on est victime ?

"Il faut bien regarder ses comptes bancaires : vu que la fraude moyenne est de 12.000 euros, on s'en rend compte tout de suite, rappelle le président de l'AFUB. On fait opposition, c'est-à-dire qu'on s'oppose à toute autre utilisation. C'est une opposition à tous les virements. Sauf qu'il y a un trou dans le compte. Là, on s'adresse à sa banque, en se disant qu'on doit être remboursé."

"Il faut adresser une lettre recommandée au directeur d'agence pour exiger le remboursement, précise Serge Maitre. Si ça ne marche pas, on se retrouve au tribunal. On a déjà gagné avec l'AFUB pour un peu moins de 5.000 euros pour un particulier. Il ne faut pas hésiter à nous saisir."