Ardèche : un Rafale intercepte un avion de tourisme chargé de drogue

Les habitants ont peut-être cru à une répétition générale pour le 14 juillet, mais en réalité les ardéchois ont assisté samedi 24 juin à un évènement hors norme. Une course poursuite entre un Rafale de l'armée et un petit avion de tourisme.

C'est parce qu'il volait au-dessus de la centrale nucléaire de Fessenheim, dans le Haut-Rhin, que les autorités se sont intéressées à cet avion une première fois. Le Centre national des opérations aériennes (CNOA) lui a intimé l'ordre d'obtempérer. Le pilote refuse. Un Rafale de l'armée de l'air a donc été obligé de décoller pour le prendre en chasse et tenter de l'intercepter.

Durant cette course poursuite en plein air, l'homme aux manettes de l'avion de tourisme a largué plusieurs paquets par-dessus bord et est parvenu à se poser à plus de 500 km de Fessenheim, dans un aérodrome d'Aubenas. Une fois au sol, l'homme a menacé de mort les employés de l'aérodrome, avant de prendre la fuite. Le groupement de gendarmerie de l'Ardèche a mis en place des contrôles routiers, a engagé un hélicoptère et des chiens renifleurs.

Le pilote a finalement été interpellé par l'antenne du GIGN d'Orange. Ce ressortissant polonais n'était pas armé. Il s'était caché près de son point de chute. Des paquets jetés par-dessus bord ont également été retrouvés dans plusieurs villages ardéchois. Ils contenaient de la méthamphétamine, une puissante drogue de synthèse.

