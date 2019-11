publié le 19/11/2019 à 11:00

Le chauffeur, âgé de 24 ans, est quitte pour quelques blessures légères et une grosse frayeur : son camion et sa remorque ont fait une chute de 10 mètres après avoir manqué l'entrée d'un pont et se sont retrouvés dans la rivière. La cabine côté passager a été détruite.

Les raisons de cette sortie de piste en pleine après-midi lundi 18 novembre sont encore inconnues. La cabine côté passager a été écrasée sous le choc. Le chauffeur qui était seul à bord, s’en tire avec des blessures légères mais une forte commotion, révèle Le Dauphiné. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés pour le tirer du camion et il a ensuite été transporté à l'hôpital.

La barrière de sécurité de cette route départementale en direction de la grotte Chauvet 2 Ardèche a été arrachée et déplacée sur 30 mètres. Les pompiers ont essayé de mettre en place un barrage flottant pour limiter la pollution dans la rivière causée par la fuite de carburant, rapporte France Bleu.