publié le 16/02/2021 à 20:17

Un adolescent de 15 s'est fait surprendre par les gendarmes en excès de vitesse. Au volant de la voiture de sport de son oncle, l'adolescent s'est fait arrêter sur la route de Chomérac (Ardèche) le samedi 13 février.

Selon France Bleu, alors que les gendarmes circulaient sur la départementale 22 vers 10h30 à côté de Saint-Lager-Bressac, samedi 13 février, ils ont aperçu une Mégane RS qui a brusquement accéléré. Pour stopper la voiture de sport en excès de vitesse, les gendarmes ont dû atteindre les 140 km/h sur l'axe limité à 90 km/h.

Mais au moment du contrôle, les gendarmes ont eu la surprise de découvrir que le conducteur était un jeune homme de 15 ans et que le passager n'était autre que son cousin, âgé de 18 ans. C'est le plus vieux des deux qui avait "emprunté" la voiture de son père sans autorisation "pour aller faire un tour". Il a expliqué aux forces de l'ordre qu'il souhaitait faire essayer la voiture à son jeune cousin et voir ce que la voiture "était capable de faire". L'adolescent de 15 ans va être poursuivi pour conduite sans permis, et son cousin de 18 ans pour complicité de conduite sans permis.