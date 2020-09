Canada : endormi au volant de sa Tesla, il commet un excès de vitesse

publié le 18/09/2020 à 20:02

Rouler à bord d'une voiture autonome n'exempte personne de ses responsabilités. Un Canadien de 20 ans l'a appris à ses dépens, après s'être endormi au volant de sa Tesla sur une autoroute nationale, en juillet dernier.

Son véhicule autonome avait été flashé à près de 150 kilomètres/heure, soit 40 de plus de que la limite autorisée, relate The Guardian. Les deux sièges avants étaient "complètement inclinés et les deux occupants semblaient endormis", selon la gendarmerie royale du Canada. Le conducteur s'est vu retirer son permis pour excès de vitesse. La province de l'Alberta a également décidé de l'assigner en justice pour "conduite dangereuse". Le jeune homme devrait comparaître devant le tribunal en décembre prochain.

En Amérique du Nord, les accidents et incidents liés à des véhicules autonomes sont de plus en plus fréquents. La nouvelle technologie, développée par Tesla et son fantasque président Elon Musk, représente un véritable défi pour les autorités. Ces dernières tentent de mettre en place un cadre juridique pour éviter les comportements négligents.

Aux États-Unis, la police enquête actuellement sur plusieurs accidents mortels impliquant des véhicules autonomes. L'un de ces dossiers concerne une collision survenue alors que le conducteur d'une voiture autonome jouait sur son téléphone.