Une plage d'Arcachon, fermée au public pour cause de coronavirus et de confinement, le 13 avril 2020.

publié le 27/05/2020 à 01:33

Une fête nocturne a rassemblé une centaine de jeunes sur la plage Pereire d'Arcachon (Gironde) dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 mai. Ce rassemblement était illégal au regard des restrictions en place à cause de l'épidémie de coronavirus.

Malgré une première intervention de la police en début de soirée, les fêtards ont continué à danser et boire, tout en se filmant et en retransmettant des extraits de leur rassemblement sur les réseaux sociaux. Ces images ont été analysées par la police, qui a été en mesure d'identifier plusieurs individus.

Plusieurs téléphones portables oubliés dans le sable ont aussi été retrouvés samedi matin. Ils contenaient de nouvelles vidéos et ont de plus permis de mener directement aux propriétaires.

> Fête improvisée avec plus de 100 jeunes le vendredi 22 mai à Pereire à Arcachon

Une enquête a été ouverte et plusieurs personnes ont déjà été convoquées par la police. Tous les individus identifiés risquent d'être verbalisés.

"Quand on a joué et perdu, on assume"

"Il va y avoir une suite. On ne peut pas, comme ça, faire prendre de tels risques. (…) Il faut leur montrer que l'on n'est pas dans un monde d'impunité. Quand on contrevient à la loi, il y a une sanction. Quand on a joué et perdu, on assume", a déclaré Fabienne Buccio, préfète de Gironde, sur France Bleu.