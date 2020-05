publié le 22/05/2020 à 02:02

Ce jeudi a marqué le début d'un week-end prolongé qui s'annonce très ensoleillé. Et la Grande-Motte (Hérault) est l'une des premières villes françaises à avoir autorisé depuis ce vendredi la "plage statique", c'est à dire où l'on peut rester allongé sur le sable, avec comme seul objectif de profiter du soleil en se laissant bercer par le bruit des vagues. Mais pas question de s'installer n'importe où pour autant. Et il faut réserver.

Cette plage expérimentale est aussi clôturée, quadrillée et surveillée. "Pas de cigarettes, pas de nourriture ou de boisson alcoolisée et il faut respecter le sens de circulation pour éviter de se croiser", explique un homme à l'entrée.

"J'ai eu beaucoup de chance d'y être allée très tôt le matin car en deux heures toutes les places ont été réservées", dit une femme. "Aller se baigner, sécher au soleil, retourner se baigner, c'est la détente totale et on avait hâte", estime un autre homme.

Vers une généralisation de la "plage statique" ?

"La délimitation c'est bien, car on va vraiment avoir notre espace à nous par rapport aux fois où l'on se marche un peu dessus, explique une femme. Il n'y a que 250 places alors je m'estime chanceuse".

"On espère tous que le 2 juin on en aura fini avec cette expérience (...), abonde de son côté Jérome Arnaud, directeur de la station. On est sur une plage en temps de pandémie".

Si l'épidémie perdure et que cette expérience est concluante, ce principe de plage organisée pourrait se généraliser sur l'ensemble du littoral.