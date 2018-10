publié le 06/10/2018 à 17:53

La fête oui, mais dans le respect des règles. La police d'Annecy (Haute-Savoie) a dressé 70 amendes lors de deux mariages célébrés samedi 29 septembre, rapporte France Bleu. En cause, de nombreux débordements et plusieurs dizaines d'infractions au code de la route. "Ce jour-là, nous avons reçu énormément d'appels de la part de piétons ou de conducteurs excédés par ces comportements", explique à la radio locale un responsable du commissariat d'Annecy.



Comme le précise France Bleu, les infractions constatées vont du stationnement gênant au dépassement par la droite, en passant par le refus de priorité à un piéton. Ces deux mariages, célébrés par des personnes de la communauté turque, rassemblaient plus de 300 invités. Face au risque de débordements, les policiers ont décidé de ne pas sanctionner immédiatement et ont utilisé les images de vidéo-protection.

Au total, 50 automobilistes ont pu être identifiés et 70 infractions ont été retenues. Le montant des amendes s'élève à 11.765 euros et 72 points ont été retirés sur les différents permis de conduire. Si ces manifestations de joie sont fréquentes, le commissariat d'Annecy tient à rappeler que "la joie et la liesse qui entourent ces événements ne permettent pas de faire n'importe quoi".