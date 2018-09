publié le 02/09/2018 à 17:01

À Nice, le cortège qui accompagne de futurs mariés à la mairie ne peut pas tout se permettre et peut même porter préjudice à la noce. C'est ce qui est arrivé à un couple, samedi 1er septembre, qui a vu son mariage repoussé à lundi, sur décision du maire Christian Estrosi, rapporte Nice-Matin.



L'édile a décidé d'annuler la cérémonie, prévue à 14h20, après avoir été alerté par les policiers municipaux et nationaux des multiples infractions commises par le cortège qui conduisait les futurs mariés vers l'Hôtel de ville. Des motos et scooters, à la conduite dangereuse, sont notamment montés sur des trottoirs, des routes ont été bloquées par le cortège et des policiers ont été insultés lors du contrôle de certains participants.

Pour annuler le mariage, Christian Estrosi s'est appuyé sur la Charte des Mariages, entrée en vigueur le 1er juin 2012 à Nice. Le texte, signé par tous les futurs mariés, interdit "dans la liesse qui accompagne une célébration" de causer "des troubles à la circulation" et ce, "pour garantir la sécurité de tous". L'annulation a pu être justifiée grâce aux images de vidéosurveillance qui ont enregistré les nombreuses infractions.

Après de multiples infractions : conduite dangereuse, blocages de routes, insultes et outrages à agents... J’ai signifié aux mariés le refus de célébrer le mariage prévu et son report à lundi en application de la charte des mariages de la @villedenice, signée par chaque couple. pic.twitter.com/JIZCDEmegW — Christian Estrosi (@cestrosi) 1 septembre 2018

Sur Twitter, le maire Les Républicains a précisé que le mariage est reporté à lundi, puisque la Charte des Mariages précise qu'un mariage annulé doit être reporté au plus tard au prochain jour ouvrable.



À Nice depuis 2012, cinq cérémonies ont déjà été reportées a précisé Gaël Nofri, conseiller municipal en charge de la circulation et du stationnement. En France, plusieurs communes ont adopté un texte de bonne conduite à destination des futurs mariés comme Asnières-sur-Seine ou Clichy, dans les Hauts-de-Seine.