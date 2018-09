Annecy : pour mener une double vie, il se faisait passer pour un espion

Annecy : le faux espion de la DGSE jugé pour escroquerie et bigamie

publié le 15/09/2018 à 12:57

Un faux espion de 45 ans était jugé vendredi 14 septembre par le tribunal correctionnel d'Annecy pour faux en écriture publique et privée, usage de faux, escroquerie et... bigamie. En se faisant passer pour un espion de la DGSE, il a berné la mère de ses trois enfants pendant des années.



Pendant ses absences, il pouvait voir sa maîtresse en ayant un alibi. Mais ça ne s'arrête pas là. Il a fabriqué un faux certificat de divorce. Avant de passer à des faux bulletins de salaire, pour faire des emprunts. Un engrenage qui a fini par le rattraper.

Pour pouvoir se marier avec sa maîtresse, l'escroc avait rédigé un faux jugement de divorce. C'est en se rendant à la CAF que son épouse, avec qui il a eu trois enfants, a découvert avec stupeur qu'elle était donc divorcée. Grâce à ce faux, l'homme a pu épouser sa maîtresse, se retrouvant de fait bigame.

Pour jongler entre ses deux femmes, l'escroc affirmait être un espion de la DGSE et devoir s'absenter en raison de sa fonction. "C'est de la stupidité et de l'inconscience de ne pas avoir réfléchi aux conséquences et d'être dans une spirale infernale", a-t-il confié au micro de RTL.



Le procureur a requis à son encontre trois ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Le vrai escroc, mais faux espion sera fixé sur son sort le 5 octobre prochain.