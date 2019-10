publié le 03/10/2019 à 16:10

Les forces de l'ordre d'Annecy ont voulu marquer le coup. Des policiers discrets ont été postés à proximité d'un passage piéton. L'objectif ? Verbaliser les voitures ou les trottinettes électriques qui refusent la priorité aux piétons.

Ils alertent leurs collègues un peu plus loin par radio pour qu'ils puissent procéder à une interpellation. Selon Le Dauphiné Libéré, les policiers ont verbalisé neuf automobilistes en 45 minutes. Le 20 septembre dernier, une dame de 93 ans a été fauchée sur un passage piéton par une voiture.

"Nous choisissons des passages fréquentés, non protégés par un feu tricolore et traversant les axes majeurs de la ville. Si le piéton est engagé et que l'automobiliste ne s'arrête pas, l'infraction est caractérisée", explique la capitaine de police Mélissa Cornelie au quotidien.

L'infraction coûte cher : 135 euros d'amende et le retrait de six points sur le permis de conduire. Attention aux utilisateurs de trottinettes électriques qui peuvent, eux aussi être verbalisés. "Tout comportement dangereux mettant délibérément la vie d'autrui en danger peut être puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende", peut-on lire sur le site officiel service-public.fr.