Angleterre : Benjamin Mendy transféré dans une prison de haute sécurité

La descente aux enfers du footballeur Benjamin Mendy se poursuit. Champion du monde avec les Bleus en 2018, le joueur de Manchester City a été transféré dans une prison de haute sécurité en Angleterre, après avoir été incarcéré dans un établissement pénitentiaire à Liverpool depuis le mois d'août dernier.

Comme le rapporte The Sun, l'administration britannique a décidé, durant les vacances de Noël, de transférer le défenseur français dans la prison de Strangeways, à Manchester, classée catégorie A et qui est connue pour être l'une des plus dures et plus violentes d'Angleterre. Ce changement a pour but d'assurer au mieux la sécurité du joueur, accusé de sept viols.

"L'administration pénitentiaire a la responsabilité de gérer les détenus de la manière la plus sûre possible", a précisé une source proche de Strangeways, où résident certains meurtriers et tueurs en série les plus redoutés du pays. Le procès de Benjamin Mendy, initialement prévu le 24 janvier, devrait finalement se tenir le 27 juin ou le 1er août prochain, après qu'une septième accusation de viol a repoussé les procédures.

L'ancien international français, qui risque jusqu’à 10 ans de prison, continue de nier farouchement les faits qui lui sont reprochés. Il a fait une demande de remise en liberté sous condition qui sera examinée vendredi 7 janvier. Une nouvelle audience préparatoire à son procès, qui devrait durer entre deux et trois semaines, aura ensuite lieu le lundi 24 janvier.