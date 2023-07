Angers : ce que l'on sait de la cavale d'un détenu soupçonné de deux meurtres

Chasse à l'homme. À Angers, dans le Maine-et-Loire, de gros moyens sont déployés pour retrouver un détenu dangereux en cavale. Depuis sa fuite, il est soupçonné d'avoir tué deux personnes et une troisième a échappé de peu à la mort. Le détenu "dangereux" était incarcéré dans la prison d'Argentan, dans l'Orne, et bénéficiait d'une permission le 20 juin dernier, dont il n'est jamais rentré.

Ce détenu, âgé de 42 ans, a été condamné à 12 ans de prison pour tentative de meurtre sur conjoint ainsi qu'à trois ans de prison pour atteinte aux biens. Il est soupçonné d'avoir tué une femme par strangulation à son domicile le 22 juin, et un septuagénaire à l'arme blanche le 28 juin à Chailland, pour lui voler sa voiture. Le même jour, il aurait tenté de tuer une jeune automobiliste enceinte en l'étranglant pour lui dérober son véhicule également. La police souhaite le retrouver avant qu'il ne fasse une quatrième victime.

Le suspect présente un "profil criminologique dangereux (...) Il doit être interpellé avant un autre drame", a déclaré le procureur de la République d'Angers, Eric Bouillard, lors d'une conférence de presse, en diffusant un avis de recherche. Le parquet d'Angers a également conseillé aux habitants de ces communes de verrouiller les portes, fermer leurs fenêtres et ranger leurs véhicules et à ne pas intervenir seul s'ils croisent le suspect.

Cinquante gendarmes ont été déployés, avec des équipes sinophiles, des motocross, des patrouilles à pied, une unité du GIGN et la BRI, la Brigade de recherche et d'intervention, pour mener cet important dispositif de recherches en cours sur une vaste zone au nord d'Angers sur les communes d'Avrillé, Cantenay-Épinard et Montreuil-Juigné.















