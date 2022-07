Meurtres à Angers : "La famille est détruite", confie la grand-mère d'Ismaël, décédé à 16 ans

Crédit : Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP

Au lendemain de la rixe meurtrière à Angers, les familles des trois jeunes victimes s'organisent, dimanche 17 juillet, afin de leur rendre hommage, notamment à travers une marche blanche.

La grand-mère d'Ismaël, 16 ans, tué à coup de couteau, s'est exprimé au micro de RTL : "La famille est détruite. Sur six enfants, il n'en reste plus que cinq et c'était vraiment la lumière Ismaël, vraiment très très gentil, le contraire d'une racaille", confie-t-elle en pleurs. "Il n'avait rien à faire là-dedans (...) comment peut-on être assassiné comme ça alors que c'est l'été ?", questionne-t-elle.

En effet, d'après l'enquête, l'assaillant présumé s'est armé d'un couteau de boucher puis est revenu attaquer le groupe de jeune en plein centre-ville à Angers. "Mon petit-fils a reçu un premier coup et il n'était pas décédé, voilà ce qu'on m'a dit hier soir. Il en a reçu un deuxième pour l'achever et il n'y avait personne pour intervenir", ajoute la grand-mère d'Ismaël. "J'ai peur qu'ils laissent faire", conclut-elle, très émue.

