Terrible découverte dans un appartement d'Amiens, dans la Somme. Les corps de deux femmes et d'un enfant ont été découverts ce vendredi.

"Une enquête criminelle est ouverte" sur ce "triple homicide" commis à une date encore non déterminée et la police judiciaire est saisie, a précisé à l'AFP le procureur, Alexandre de Bosschère. "Mais pour l'instant, les causes des décès n'ont pas encore été établies", a-t-il ajouté

"Deux couteaux portant possiblement des traces de sang ont été découverts. D'autres traces de sang à proximité de l'un des corps étaient visibles", a précisé le parquet dans un communiqué. Les victimes ont été découvertes en fin de matinée par les pompiers, prévenus par un proche qui s'inquiétait de ne pas avoir de réponse à ses appels, selon les pompiers.

Le compagnon d'une des victimes a, lui, été victime jeudi d'un accident de la route, une collision avec un poids lourd, et se trouve actuellement hospitalisé à Amiens, a précisé le procureur. Son état de santé a été qualifié de "grave" par le parquet et "il ne peut être entendu pour l'instant".