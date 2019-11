et AFP

publié le 05/11/2019 à 02:17

Un jeune louveteau, qui errait depuis plusieurs jours à Valberg (Alpes-Maritimes), une station de sports d'hiver aux portes du parc national du Mercantour, a été capturé samedi 2 novembre au matin.

Des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), après avoir espéré que l'animal, apparemment affaibli, retourne seul dans la nature, ont pu s'approcher de lui pour le capturer, "suffisamment près pour l'endormir avec une fléchette hypodermique car il s'était habitué à être proche des habitations", a précisé à l'AFP le sous-préfet Yoann Toubhans.

"Il n'est pas en mauvaise santé, et a priori pas blessé", a-t-il précisé. "Après une période d'observation, les autorités environnementales verront s'il peut être relâché. L'animal a vocation à vivre en milieu naturel et ce n'est pas normal pour un loup d'être là". "Ses venues récurrentes et accrues à Valberg étaient liées à une personne qui nourrissait des chats", selon le sous-préfet.

L'association Urgence pour un animal (UPA 06) affirme pour sa part que le louveteau n'avait pas d'autre choix que de venir se nourrir dans des gamelles laissées pour les chats errants du village: "Nous rappelons qu'en août la famille de celui-ci a été abattue faisant de lui un orphelin". Sur Facebook, l'association a aussi expliqué que l'animal était "atteint d'une gale et blessé".

Des allégations contestées par le sous-préfet: "Il n'y a aucun élément pour faire le lien entre la présence du louveteau et les tirs de prélèvement effectués à proximité des troupeaux dans les alpages ces derniers mois".

Le loup, éradiqué en France dans les années 1930, est revenu naturellement par l'Italie dans les années 1990. Sa population est en expansion rapide, avec 530 adultes recensés au printemps. Les Alpes-Maritimes sont le département le plus touché par les attaques de troupeaux, provoquant la colère des éleveurs et des élus locaux.

L'espèce, protégée en France et en Europe, demeure "menacée", selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui classe le loup gris comme "vulnérable" sur sa fameuse liste rouge.