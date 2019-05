publié le 04/05/2019 à 12:00

Les 350 habitants de Corrençon-en-Vercors (Isère) ont vécu une grosse frayeur vendredi 3 mai. Trois loups ont attaqué et dévoré en partie un cerf, à l'aube. Les loups n'ont en revanche pas attaqué des êtres humains et aucun blessé n'est donc à déplorer.



"On a retrouvé une carcasse d'un jeune cerf sur la place du village. Ce cerf a été attaqué et en partie dévoré par des loups", témoigne au micro de RTL Thomas Guillet, le maire de la commune. Il raconte qu'un "artisan a vu à 6h du matin trois loups qui lui ont coupé la route", précisant que l'attaque "a probablement eu lieu plus tôt."

"L'attaque a eu lieu là où se trouve l'arrêt de la navette des collégiens qui ont eu la désagréable surprise de prendre le bus dans ces conditions", observe le maire de Corrençon-en-Vercors.

Le loup n'a plus peur des zones habitées Thomas Guillet, le maire de Corrençon-en-Vercors





Thomas Guillet s'inquiète : "On voit que le loup n'a plus peur des zones habitées car il rentre au centre du village." Il poursuit : "Cela pose la question des difficultés de cohabitions entre le loup qui est une espèce protégée et les villageois, la vie humaine."

Cette nuit dans le centre du village de #CorrenconEnVercors attaques de loups! La saison d’estive et de pâturage s’annonce bien pour les éleveurs, en attendant ils se replient sur la faunes sauvages #Isere @CDIsere @ParcDuVercors @JA_AU_RA pic.twitter.com/CufQlFdDOO — Jerem J ¿¿¿¿¿¿¿¿ (@AgriVercors) 3 mai 2019

Il s'agirait de la 6e attaque de loups à proximité d'habitations sur le plateau du Vercors depuis le début de l'année, note Le Dauphiné. Thomas Guillet a de son côté précisé auprès de France 3 qu'il s'agit de la 4e attaque sur sa commune en l'espace de quelques mois. Les fois précédentes, ces attaques se déroulaient cependant en lisière de la forêt mais jamais au centre du village.