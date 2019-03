publié le 24/03/2019 à 22:54

À Paris, mais aussi Marseille ou Lille, des milliers d'Algériens ou Français d'origine algérienne se sont de nouveau réunis dans une atmosphère festive pour réclamer un changement de régime en Algérie. Ils sont là pour "libérer l'Algérie une deuxième fois".



Familles, bande d'amis, jeunes enfants et vieux militants - au total quelque 9.500 manifestants selon la préfecture de Paris - se côtoient et débattent entre les stands de brochettes et merguez. Les percussions répondent aux youyous des femmes, un groupe entonne l'hymne national algérien, un chanteur improvise un raï aux accents politiques.

Sur la célèbre place parisienne, une pancarte "Bouteflexit" est accrochée au socle de la statue de la République, allusion humoristique à l'une des principales revendications des manifestants : le départ du président Abdelaziz Bouteflika, à la tête du pays depuis 20 ans. "Je sais que ça va changer. Un jour ou l'autre, ça va basculer", assure Aniss Lallem, un agent de sécurité franco-algérien de 28 ans.

Des manifestations partout en France

À Marseille et à Montpellier, plusieurs centaines de personnes ont également défilé contre le maintien au pouvoir du président Bouteflika, qui a renoncé à briguer un 5e mandat et reporté la présidentielle du 18 avril. Dans le cortège, des manifestants brandissent des pancartes "Algérien, choisis ton camp".



Ambiance festive également à Lille où certains manifestants dansaient, chantaient ou envoyaient des photos aux membres de leur familles vivant en Algérie. "On veut la fin du système, on veut plus de démocratie, de transparence", déclare Nadia Belouchrani, qui vient au rassemblement pour le quatrième dimanche d'affilée.

"On veut un changement total de gouvernement", ajoute-t-elle, se félicitant que "le peuple n'ait jamais été aussi soudé" mais espérant que "le pouvoir", "une République qui ressemble plus à une royauté", ne leur la "fera pas à l'envers".



760.000 immigrés algériens vivent en France, selon l'Institut national français de la statistique (Insee). Ils sont 1,7 million si on y ajoute leurs enfants nés en France.