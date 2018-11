Alès : une femme retranchée dans une banque, menace de la faire exploser

publié le 29/11/2018 à 13:07

Une femme s'est retranchée jeudi matin dans une banque d'Alès (Gard) et a menacé de faire exploser l'établissement, dont les clients et le personnel ont pu être évacués, a-t-on appris de sources policières. La police a pu aider le personnel de la banque et les clients à s'enfuir, avant l'arrivée du Raid, selon ces sources.





Cette femme serait probablement une cliente "sans revendication particulière ni propos précis". Elle est arrivée aux alentours de 9h30 dans cette agence LCL du centre ville. Elle a assure qu'elle détenait une bombe dans son sac et qu'elle était "prête à tout faire exploser", a précisé une seconde source policière.

Les forces de l'ordre ont quadrillé le quartier et évacué les immeubles et magasins aux alentours, rapportent nos confrères de France 3 Occitanie. D'après France Bleu, la police nationale recommande aux habitants d'éviter le secteur.



