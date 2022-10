Aisne : un jeune homme interpellé après avoir poignardé sa mère et son frère

Un drame familial a frappé la commune de Château-Thierry (Aisne). Vendredi 7 octobre, aux alentours de 22h, un jeune homme de 19 ans a poignardé sa mère de 46 ans et son frère de 11 ans, ont assuré la préfecture et le parquet de Soissons. Ils ont été blessés au thorax et hospitalisés. De source policière, leur pronostic vital n'est pas engagé.

Dans sa fuite vers la Marne, "équipé d'un sac à dos et muni d'un couteau", le suspect a également blessé avec son arme quatre passants, dont un enfant de 13 ans. Ils présentent tous des blessures légères.

Avant d'être interpellé par la police, qui a dû tirer sur lui pour arrêter sa course et l'a blessé à la jambe, il a sorti un tapis de prière et un Coran, puis commencé à lire des versets, précise un communiqué du procureur de la République de Soissons, Julien Morino-Ros. Après son arrestation, il a été placé en garde-à-vue avant d'être hospitalisé pour être opéré de sa blessure.

Sur Twitter, le préfet de l'Aisne a salué "l'action rapide et coordonnée des forces de police, des pompiers du SDIS et du personnel soignant du centre hospitalier de Château-Thierry".

Une enquête confiée à l'antenne de police judiciaire de Creil conjointement avec le commissariat de Château-Thierry, a été ouverte du chef de "tentative de meurtres" et l'ouverture d'une information judiciaire est envisagée, a détaillé le parquet. Le jeune homme est inconnu des services de police.

