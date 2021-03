publié le 04/03/2021 à 13:47

Ils ont six ans, sept ans pour les plus vieux, et depuis plusieurs semaines, ils tyrannisent une classe entière. Entre violences, insultes et agressions au couteau, les parents d'élèves de cette école située à Saint-Éloi-de-Fourques, dans l'Eure, n'en peuvent plus et réclament désormais un plan d'urgence. Leur colère s'affiche même sur les grilles de l'établissement scolaire, avec des banderoles aux inscriptions "non à la violence en classe" ou encore "on veut des moyens".

"Ce sont des coups et des insultes à la maîtresse, des élèves traînés par terre par la capuche", raconte Charlotte, dont le fils Miguel fait partie de la classe CP/CE1 concernée. Témoin direct des faits, le petit garçon de sept ans raconte : "ils balancent les tables, déchirent les travaux des autres... C'est un peu violent".

Cette situation aurait entraîné un retard d'un trimestre, selon la mère de famille. "Les dames de cantine sont en arrêt, l'institutrice de Miguel est en arrêt... C'est grave que des enfants de six ans puissent pousser des adultes à ça", ajoute-t-elle.

Des experts envoyés sur place par l'Académie

L'Académie évoque un seul enfant difficile qui souffrirait d'un handicap psychologique. Une réponse trop facile pour Hélène, autre parent d'élève. "Il y a peut-être un effet d'entraînement, de mimétisme, mais ce n'est plus possible. On ne peut pas continuer comme ça. Les enfants n'en peuvent plus, certains sont en détresse psychologique, d'autres prennent des coups, il y en a qui ne veulent plus manger et font des cauchemars", raconte-t-elle.

Une équipe de trois experts sera envoyée la semaine prochaine afin d'évaluer la situation. Les parents réclament un dédoublement de la classe et se disent déjà prêts à bloquer l'école s'ils n'obtiennent pas gain de cause.