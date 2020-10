et AFP

publié le 25/10/2020 à 02:10

Une enquête pour meurtre a été ouverte par le parquet de Bourg-en-Bresse après la découverte du corps sans vie d'une femme dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 octobre, à la lisière d'un bois situé près d'un petit village de l'Ain, a appris l'AFP samedi auprès du parquet. La victime, âgé de 52 ans, avait quitté son domicile situé à Salavre mardi après-midi pour aller se promener.

Elle a été retrouvée morte à quelques kilomètres de là, par des proches inquiets de ne pas la voir rentrer et qui s'étaient mis à sa recherche. Son visage était tuméfié et son corps "présentait des traces de coups violents, portés sur le crâne et au thorax, ainsi qu'une plaie par arme blanche validant la thèse criminelle", a indiqué le procureur de la république de Bourg-en-Bresse.

"Aucun indice ne nous permet pour l'heure de privilégier une piste plutôt qu'une autre", a-t-il ajouté à l'AFP, précisant que la voiture de la victime était garée à proximité du lieu. "À priori, aucune violence sexuelle n'a été commise" a-t-il déclaré. L'enquête a été confiée aux gendarmes de la Section de recherches de Lyon et de la brigade des recherches de Bourg-en-Bresse.