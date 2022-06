AgroParisTech : une enquête interne révèle de nombreux cas de violences sexuelles au sein de l'école

AgroParisTech porte plainte pour 17 viols et plusieurs dizaines d'agressions sexuelles

Une enquête interne menée par une association étudiante d'AgroParisTech révèle une situation alarmante : 17 viols et plusieurs dizaines d'agressions sexuelles auraient été commis entre élèves.

L'étude menée par l'association Cassis (Cellule de sensibilisation et d'information sur la sexualité) de l'école d'ingénieurs a fait remonter que 92,9% des réponses, complètes, à l'étude font état de comportement ou propos discriminatoires ou à connotation sexuelle. Sur 566 répondant(e)s, 141 ont déclaré avoir été victimes d'agressions sexuelles et 17 de viol.

Le directeur général de l'école parisienne Laurent Buisson a déclaré que 'l'ampleur de ces violences est intolérable". Il explique également avoir eu connaissance de certaines affaires, mais "là, ce dont on a pris la mesure, c'est le nombre d'affaires qui ne nous ont pas été signalées".

"Au-delà du travail important engagé depuis 2019", l'école va "déployer un plan d'action à la rentrée", a poursuivi Laurent Buisson. "On va chercher à avoir des référents externes à l'école, on va chercher des partenariats avec des associations ou des prestataires", notamment pour "assurer la présence dans les événements festifs" et mener des "enquêtes annuelles", a-t-il ajouté.

AgroParisTech a annoncé avoir saisi la justice concernant ces affaires de viols et d'agressions sexuelles. Cette situation est loin d'être isolée. En effet, plusieurs enquêtes ont été ouvertes pour les mêmes faits dans de prestigieuses grandes écoles, comme Polytechnique en avril 2022 et CentraleSupélec en octobre 2021.

