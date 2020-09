Agressions de maires : "Vous agressez quelqu'un et écopez d'une amende", déplore un élu

Ils sont les élus préférés des Français et pourtant de plus en plus de maires sont agressés, harcelés ou menacés de morts, y compris parfois leur famille. 233 agressions ont été recensées depuis le début de l’année : mercredi 2 septembre, le Premier ministre Jean Castex a tenu une réunion interministérielle avec les représentants d’élus. Il a promis une circulaire dans les prochains jours avec des mesures supplémentaires.

Laurent Simon, le maire de Chalifert en Seine-et-Marne, qui compte environ 1.200 habitants, a été agressé dans le cadre d’un conflit de voisinage au sujet d’un stationnement gênant. Coups de poings, côtes cassées, l’élu rapporte que "la douleur disparaît petit à petit" et espère "oublier ça très vite". "Je ne veux pas rester sur ce sujet trop longtemps", confie-t-il.

L’agresseur a été mis en garde de vue : "sa garde à vue a été prolongée, et je pense qu’il est depuis rentré chez lui", rapporte Laurent Simon. Il juge que la réponse judiciaire n’est pas suffisante.

"Ce qui m'inquiète, c’est le message qu’on envoie : quand on fait un simple rappel à la loi, vous ne risquez rien si vous n’avez pas d'antécédents judiciaires : ‘c’est un crédit violence’, il n’y a plus qu’à choisir la cible", regrette l’élu.

Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti suggère au Parquet que chaque insulte contre les maires soient désormais qualifiée d’outrage, ce qui permettrait la mise en place d’un travail d'intérêt général.

Mais d’après le maire de Chalifert, cette mesure serait "difficilement réalisable" : "on va engorger les tribunaux", estime-t-il. "Il faut appliquer le code pénal : le problème, c’est que les sanctions prévues par ce dernier ne sont pas appliquées", déplore Laurent Simon.