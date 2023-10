Agression de Bruno Guillon et sa famille : ce que l'on sait des deux suspects arrêtés

Deux suspects, des jeunes mineurs, ont été interpellés mardi 10 octobre au soir en région parisienne avant d'être placés en garde à vue, a appris RTL confirmant une information du Journal du Dimanche. Ils sont soupçonnés d’avoir participé au home-jacking de Bruno Guillon il y a 2 semaines, le 27 septembre dernier.

Selon nos informations, ils ont pu être interpellés grâce à la vidéosurveillance et au bornage de leur téléphone. Ils ont été arrêtés tous les deux dans la rue à Ivry-sur-Seine. Selon une source proche de l'enquête à RTL, l’un est déjà connu des autorités pour des faits d'extorsion et violences et était en fugue d’un centre éducatif fermé. L’autre était déjà connu des autorités pour des faits de vols par effraction. Les deux suspects, âgés de 16 ans, sont actuellement entendus par la Brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de Versailles.

Au micro de RTL, notre confrère Bruno Guillon avait expliqué que lui et sa famille avaient été ligotés et menacés avec un marteau et une arme de poing par trois hommes. Après ces deux interpellations, un suspect est donc toujours en fuite.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr...



