Agression de Bruno Guillon et sa famille : deux mineurs mis en examen et incarcérés

L'enquête sur le cambriolage de Bruno Guillon progresse. Mercredi 11 octobre au soir, deux mineurs de 16 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire, soupçonnés d'avoir cambriolé le domicile de l'animateur de Fun Radio et RTL, Bruno Guillon, fin septembre, à Tessancourt-sur-Aubette (Yvelines), a indiqué jeudi le parquet de Versailles.

Les deux adolescents sont accusés de vol avec arme en bande organisée, arrestation, séquestration à l'égard de plusieurs victimes et association de malfaiteurs, a précisé le parquet. Déjà connus de la justice, "ils ont nié les faits pendant leur garde à vue", a ajouté cette même source. Dans la nuit du 26 au 27 septembre, quatre hommes s'étaient introduits au domicile de Bruno Guillon. L'animateur avait déclaré aux enquêteurs qu'un des auteurs l'avait braqué à la tempe, selon une source policière, comme il l'avait confié au micro de RTL quelques jours après son agression.

Il avait ensuite été emmené avec sa femme dans la chambre de leur fils de 14 ans, qui était présent. Là, l'épouse de l'animateur avait été ligotée et bâillonnée. Les quatre auteurs étaient repartis avec des montres, des bijoux et des sacs de luxe. Bruno Guillon, ancien animateur de Virgin Radio et NRJ, est surtout connu pour avoir animé pendant trois ans l'émission de France 2 Les Z'amours, avant l'arrêt de celle-ci en 2021.



