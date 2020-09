et AFP

publié le 22/09/2020 à 04:47

"Vouloir que Paris et Marseille soient dirigées par des maghrébines de confession musulmane, c'est trahir la France, son identité et son histoire", avait écrit sur Twitter Agnès Cerighelli en pleine campagne pour les municipales en février dernier à propos de Rachida Dati et de Samia Ghali.

Ce tweet parmi d'autres du même acabit avaient été signalés par le ministre de l'Intérieur de l'époque Christophe Castaner, en vertu de l'article 40. Ils ont fait condamner l'ex-élue LaREM et ancienne élue de Saint-Germain-en-Laye pour provocation à la discrimination à deux mois de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité.

"S'habituer à ce genre de dérapage, rester impassible face à des propos aussi répugnants, c'est faire gagner la haine et reculer la République", avait écrit Christophe Castaner.

Agnès Cerighelli n'était pas présente à l'audience. Son compte Twitter a depuis été suspendu.