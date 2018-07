L’affaire Sophie Toscan du Plantier, un pas vers le procès

et Charles Deluermoz

Vingt ans après le meurtre de Sophie Toscan du Plantier, le 23 décembre 1996 en Irlande, la juge qui instruit l’affaire a signé le 27 juillet dernier une ordonnance de renvoi pour meurtre devant la cour d'assises de Paris du principal suspect, Ian Bailey.

Ce pigiste local habitait seulement à quelques kilomètres de la résidence de vacances de la productrice et avait été l'un des premiers à se rendre sur les lieux du drame.

En plus d'avoir évoqué des éléments de l'enquête dans ses articles, il présentait des griffures sur le visage, les mains et les avant-bras. Malgré les charges qui pèsent sur lui, il a toujours clamé son innocence.

Le procès de Ian Bailey pourrait avoir lieu en France dès l'année prochaine, mais en l'absence de l'accusé. La justice irlandaise refusant de l'extrader.

Alain Spilliaert, avocat de la famille de Sophie Toscan du Plantier, Pierre-Louis Baudey-Vignaud, fils de Sophie Toscan du Plantier, Jean-Pierre Gazeau, oncle de Sophie et président de l’Association pour la vérité sur l'assassinat de Sophie Toscan du Plantier.

