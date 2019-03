L'Affaire Sophie Toscan du Plantier :L’heure de vérité!

publié le 20/03/2019 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Le 23 décembre 1996 au matin, on découvrait le corps de la productrice de télévision Sophie Toscan du Plantier, l’épouse du célèbre producteur de cinéma, ancien patron de la Gaumont. Sophie Toscan du Plantier était âgée de 39 ans. Elle a certainement tenté de fuir son assassin, car on la retrouve en vêtements de nuits, à quelques mètres seulement à l’extérieur de sa maison de vacances près de la ville de Skeull, située sur la côte ouest de l’Irlande.



Très vite les soupçons les plus graves vont se porter sur un journaliste local, Ian Bailey, sur qui pèsent un certain nombre d’indices troublants, mais pas de preuve formelle ou en tous cas pas suffisantes, pour que la justice irlandaise l’accuse officiellement de meurtre.

Et pourtant ! Il était l'un des premiers à s'être rendu sur les lieux. Il a publié un article sur le meurtre, qui fait état d’éléments que la police n’avait pas rendus publics et donc que seuls pouvaient connaître les enquêteurs et l’assassin. La police constate qu’il porte des égratignures, notamment sur le visage et les avant-bras. Mais l’homme a réponse à tout !

Les blessures, c’est parce qu’il a coupé un sapin pour Noël et il s’est blessé en préparant une dinde ! Les détails sur le meurtre, c’est un photographe qui les lui a fournis ! Jusqu'à présent, la justice irlandaise a toujours refusé la remise de Ian Bailey aux autorités françaises. Malgré tout, un peu plus de 20 ans après le crime, c’est peut-être enfin l’heure de vérité que souhaitent depuis toujours la famille et les proches de la victime.

Un procès devant la cour d’assises de Paris, aura bien lieu du 27 au 31 mai prochain. Ian Bailey, qui, à moins d’un énorme coup de théâtre ne devrait pas être présent dans le box sera donc jugé par défaut. Mais quelles charges réelles pèsent vraiment sur lui ? Et s’il était innocent ?



Nos invités

Christophe Dubois journaliste, réalisateur de télévision. En 2010 le magazine « 7 à 8 » sur TF1 diffuse son film sur le suspect n°1 du meurtre de Sophie Toscan du Plantier, « L’insaisissable Bailey », un document tourné en Irlande sur les lieux du crime.



Me Dominique Tricaud du barreau de Paris, avocat français de Ian Bailey nous dira comment son client vit l’annonce de ce procès.