Le mystère Thomassin

Au matin du 19 décembre 2008, un habitant de Montréal-La-Cluze, une commune de 3000 habitants situé à une quarantaine de km de Bourg-en-Bresse, se rend au petit bureau de poste du village. Il découvre le corps sans vie de la postière, Catherine Burgod, 41 ans, gisant dans une mare de sang. Elle a été poignardée de 28 coups de couteau. L'arme a disparu et la caisse a été dérobée. Près de 3.000 euros ont disparu. Personne n'a rien vu. Catherine Burgod était la fille du secrétaire du maire. Elle tenait le bureau de poste depuis quinze ans. Tout le monde la connaissait et l’appréciait. Elle était enceinte de son troisième enfant.



L’enquête s’avère difficile pour les gendarmes de Lyon chargés de l’affaire.Personne n’a rien vu, rien entendu. Seul indice, un ADN retrouvé sur la scène de crime, mais qui est inconnu des fichiers. Les gendarmes s’intéressent alors à une petite bande de marginaux toxicomanes, qui boivent de la bière à longueur de journées dans un petit studio situé en face de du bureau de poste ! Parmi eux, Gérald Thomassin, un ancien espoir du cinéma français, César du meilleurs espoir masculin en 1991, pour son premier rôle dans un film de Jacques Doillon, « Le petit criminel ». Cet enfant de la DDASS, à l’enfance plus que cahotique, avait tourné une petite vingtaine de films par la suite, mais son addiction aux drogues et à l’alcool le rendait imprévisible, et, périodiquement, il retombait à la rue avec des clochards et des marginaux, au grand regret de ceux qui le considéraient comme un des plus grands acteurs de son temps. Malgré ses dénégations, et nle fait que l’ADN retrouvé sur la scène de crime ne soit pas le sien, il est mis en examen pour meurtre et incarcéré de 2013 à 2015.



Il y a un an, on a pensé que l’affaire était résolue. L’ADN a fini par parler. Il a désigné un ambulancier de la région actuellement incarcéré. A la fin du mois d’août dernier, Gérald Thomassin était convoqué pour une confrontation dans le bureau du juge chargé de l’affaire à Lyon. Il ne s’est pas présenté.

Nos invités

David Le Bailly, reporter à l’Obs, Fréderic Boudouresque, journaliste pour le journal Le progrès, qui a suivi l’affaire depuis le début, Le cinéaste Jacques Doillon, il a fait tourner Gérald Thomassin dans le film « Le petit criminel » pour lequel Gérald Thomassin a été primé en 1991, il a reçu le césar du meilleur espoir masculin.