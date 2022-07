"On est rassuré de savoir qu'il ne fera plus de mal à une autre famille", réagit la mère de Sophie Le Tan

C'est la peine maximale. Jean-Marc Reiser a été condamné mardi 5 juillet par la cour d'assises du Bas-Rhin pour l'assassinat de Sophie Le Tan en 2018 à la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté. La famille de l'étudiante, dont tous les membres étaient présents pour le dénouement de ce procès, est restée impassible.

"La perte de Sophie n'est pas mesurable", a réagit la mère de la victime à l'énoncé du verdict. "La douleur restera immense. On devra vivre avec. Notre vie sera hantée par l'horreur de la perte de Sophie". "Mais en parallèle", précise-t-elle, "on est satisfait de la peine qui est prononcée à l'encontre du coupable, puisqu'on est rassuré de savoir qu'il fera plus aucun mal, à aucune autre femme".

"On espère vivement que l'affaire de Sophie servira de prise de conscience générale sur le cas du récidiviste, puisque si Sophie n'avait pas croisé le chemin de ce multirécidiviste, elle serait encore en vie. Elle serait à nos côtés", a ajouté la mère de Sophie Le Tan.

