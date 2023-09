Affaire Scantamburlo : la dépecée de la chambre froide

Le 22 août 1991, Monique Van Goidsenhoven signale la disparition de sa sœur Francine à la gendarmerie Schaerbeek, une commune de la périphérie de Bruxelles. Ni elle, ni l'ex-mari de Francine n'ont de nouvelles depuis deux mois, mais ce dernier n'est pas plus inquiet que cela. Pour Monique et les amies de la disparue, quelque chose ne va pas. Elles sont toutes d'accord sur un point, Francine ne serait jamais partie d'elle-même, son mari est donc forcément impliqué dans sa disparition.

Francine et Michel se séparent quelques temps après que cette dernière tombe gravement malade, mais ils vivent toujours ensemble. L'une des meilleures amies de la disparue affirme que Scantamburlo frappait sa femme et que celle-ci avait peur de lui. Elle raconte que Francine lui a un jour présenté une enveloppe contenant de la mort-aux-rats. Elle soupçonnait son mari de lui en faire consommer.

Les enquêteurs interrogent Michel Scantamburlo, 10 mois après le signalement. Il ignore où se trouve Francine. Faute de preuves, les enquêteurs croient l'ex-mari et le juge rend une ordonnance de non-lieu. Un peu plus d'un an s'est écoulé lorsque la sœur de la disparue recontacte les gendarmes.

Cette dernière s'est aperçue que Scantamburlo a prélevé une grosse somme d'argent du compte de Francine. Un autre témoin réentendu raconte même avoir vu Francine un jour après ça soit disant disparition. Peu à peu, celui qui se voulait discret, inoffensif va devenir le suspect numéro un.

Le déclic : l'argent et la maîtresse

Le 2 juillet 1998, soit sept ans après la disparition de Francine, l'étau se resserre autour du Belge. Les vérifications financières indiquent que l'ex-mari a avancé 750.000 francs belges à Marie-Chri